В саду работало 18 девочек и 9 мальчиков на сколько меньше мальчиков,чем девочек ра??отало в саду?

Математика
В саду работало 18 девочек и 9 мальчиков на сколько меньше мальчиков,чем девочек ра??отало в саду?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 18- 9 = 9          Ответ: на 9 меньше мальчиков, чем девочек работало в саду
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