В саду работало 18 девочек и 9 мальчиков на сколько меньше мальчиков,чем девочек ра??отало в саду?

Математика

В саду работало 18 девочек и 9 мальчиков на сколько меньше мальчиков,чем девочек ра??отало в саду?

Автор: Гость