Каковы причины двух Пуниче

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Главная причина - желание Рима установить контроль за всем побережьем Средиземного моря (впоследствии эта цель была достигнута). Все Пунические войны (войны Рима с Карфагеном) были выиграны римлянами. А в результате последней 3й Пунической войны Карфаген был захвачен и разрушен (146 г. до н.э.)