Каковы причины двух Пуниче

История
Каковы причины двух Пуниче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная причина - желание Рима установить контроль за всем побережьем Средиземного моря (впоследствии эта цель была достигнута). Все Пунические войны (войны Рима с Карфагеном) были выиграны римлянами. А в результате последней 3й Пунической войны Карфаген был захвачен и разрушен (146 г. до н.э.)
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