Каковы причины Кавказской войны? Почему эта война оказалась столь длительной ?

Гость: Гость:

1.)Причины Кавказской войны 1817-1864гг полагают, что важнейшей причиной её начала было вхождение Грузии в состав России. Грузия была единственным христианским государством в Азии, и на неё постоянно совершали набеги соседние мусульманские страны – Иран и Турция, а Грузия неоднократно обращалась за помощью к России. После того как в 1801 году состоялось формальное вхождение Грузии в состав России, перед Россией стояла задача как можно более тесно связать новые территории с основной частью империи. Грузия в это время была отделена от России территориями других кавказских народов, в том числе и чеченцев. Поэтому перед царским правительством стояла задача покорить кавказцев. 2.)Прости не знаю(