Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода? 1 одну пятую 2 одну шестую 3 одну третью 4 две третьих срочно!!!!
Окружающий мир
Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода? 1 одну пятую 2 одну шестую 3 одну третью 4 две третьих срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одну пятую часть. ОСТАЛЬНОЕ НЕПРИГОДНО ДЛЯ ПИТЬЯ
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