Какую часть составляет 19гектаров от 1квадратного километра
Математика
Какую часть составляет 19гектаров от 1квадратного километра
Ответ(ы):
Гость:
100га = 1 км кв 19га = х х = 19/100 = 0,19
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