Какую часть состовляет 60см в Кубе от 1м в Кубе

Математика
Какую часть состовляет 60см в Кубе от 1м в Кубе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/100000 Так как в 1м в кубе 1000000см в кубе, то получается 60/1000000 или 6/100000
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