Какую часть состовляет 60см в Кубе от 1м в Кубе
Математика
Какую часть состовляет 60см в Кубе от 1м в Кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/100000 Так как в 1м в кубе 1000000см в кубе, то получается 60/1000000 или 6/100000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Каждый из двух кругов радиуса 1 и 2 разделили на несколько частей оказалось что все части имеют одинаковую площадь каким могло быть общее количеств...
Русский язык
Ве…щий ветерок, стро…щееся здание, брезж…щий рассвет, стел…щаяся растительность, щебеч…щие пичужки, се…щий изморось дождь, наде…щийся на лучшее, ка...
Русский язык