Какую работу совершает двигатель автомобиля против сил трения при равномерном движении за время 5 с при мощности двигатель 50 кВт? С полным объяснением,пожалуйста
Физика
Какую работу совершает двигатель автомобиля против сил трения при равномерном движении за время 5 с при мощности двигатель 50 кВт? С полным объяснением,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=5 с P= 50 кВт = 5*10^4 Вт Формула: P=A/t A=P*t A=5*10^4 * 5 = 25*10^4 Дж
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