Какую работу совершает двигатель автомобиля против сил трения при равномерном движении за время 5 с при мощности двигатель 50 кВт? С полным объяснением,пожалуйста

Физика

Какую работу совершает двигатель автомобиля против сил трения при равномерном движении за время 5 с при мощности двигатель 50 кВт? С полным объяснением,пожалуйста

Автор: Гость