Какую синтаксическую функцию выполняет числительное в предложении? Разобрать по членам предложения. "Всех их здесь пять человек" (Всех их по смыслу = всего их)
Русский язык
Какую синтаксическую функцию выполняет числительное в предложении? Разобрать по членам предложения. "Всех их здесь пять человек" (Всех их по смыслу = всего их)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числительное может быть любым членом предложения (подлежащим, сказуемом, дополнением, определением, обстоятельством).
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