Какую синтаксическую функцию выполняет числительное в предложении? Разобрать по членам предложения. "Всех их здесь пять человек" (Всех их по смыслу = всего их)

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Какую синтаксическую функцию выполняет числительное в предложении? Разобрать по членам предложения. "Всех их здесь пять человек" (Всех их по смыслу = всего их)

Автор: Гость