Какую жизнь можно считать прожитой незря
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Какую жизнь можно считать прожитой незря
Ответ(ы):
Гость:
Ну если ты делать много полезного,много добрых дел,сделал приятное своим родителям,близким и добился многого чего ты хотел и хотели бы твои родители ,то можно считать,что жизнь прожита не зря
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