Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. Оба ребёнка у них родились кареглазыми . Определить генотипы всех упомянутых лиц. Ген , определяющих карий цвет глаз доминирует
Биология
Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. Оба ребёнка у них родились кареглазыми . Определить генотипы всех упомянутых лиц. Ген , определяющих карий цвет глаз доминирует
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