Катер прошел 15 км против течения реки и 6 км по течению, затратив на весь путь столько же времени, сколько ему потребовалось бы, если бы шел 22 км по озеру.Какова собственная скорось катера, если известно, что скорось течения ...

Математика

Катер прошел 15 км против течения реки и 6 км по течению, затратив на весь путь столько же времени, сколько ему потребовалось бы, если бы шел 22 км по озеру.Какова собственная скорось катера, если известно, что скорось течения реки равна 2км/ч?

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