Катер прошел 15 км против течения реки и 6 км по течению, затратив на весь путь столько же времени, сколько ему потребовалось бы, если бы шел 22 км по озеру.Какова собственная скорось катера, если известно, что скорось течения ...
Математика
Катер прошел 15 км против течения реки и 6 км по течению, затратив на весь путь столько же времени, сколько ему потребовалось бы, если бы шел 22 км по озеру.Какова собственная скорось катера, если известно, что скорось течения реки равна 2км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть собственная скорость катера х кмчас.Тогда скорость по течению х+2 кмчас,Cкорость против течения х-2 кмчас.Против течения катер плывет 15(х-2) час, по течению 6(х+2) час.Составим уравнение: 15(х-2)+6(х+2)=22х;х^2-18х-88=0 (x^2 - x в квадрате)х=22.Ответ: 22 км/час.
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