Катер прошёл 72 км по течению реки и вернулся обратно.Какой путь занял у него больш?? времени и на сколько,если собственная скорость катера равна 21/ч

Математика
Катер прошёл 72 км по течению реки и вернулся обратно.Какой путь занял у него больш?? времени и на сколько,если собственная скорость катера равна 21/ч
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