Катер прошёл 72 км по течению реки и вернулся обратно.Какой путь занял у него больш?? времени и на сколько,если собственная скорость катера равна 21/ч

Математика

Катер прошёл 72 км по течению реки и вернулся обратно.Какой путь занял у него больш?? времени и на сколько,если собственная скорость катера равна 21/ч

Автор: Гость