Катя купила 7 ластиков по 6 руб. и 8 тетрадок по 3 руб. сколько стоит вся покупка Скол??ко рублей сдачи получил Катя Если отдала отдала в кассу 70 руб.

Математика

Катя купила 7 ластиков по 6 руб. и 8 тетрадок по 3 руб. сколько стоит вся покупка Скол??ко рублей сдачи получил Катя Если отдала отдала в кассу 70 руб.

Автор: Гость