Катя купила 7 ластиков по 6 руб. и 8 тетрадок по 3 руб. сколько стоит вся покупка Скол??ко рублей сдачи получил Катя Если отдала отдала в кассу 70 руб.

Математика
Катя купила 7 ластиков по 6 руб. и 8 тетрадок по 3 руб. сколько стоит вся покупка Скол??ко рублей сдачи получил Катя Если отдала отдала в кассу 70 руб.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6х7=42 руб за 7 ластиков 2)3х8=24 руб за 8 тетрадок 3)70-(42+24)=4 руб Ответ: 4 рубля сдачи получит Катя
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