Катти нарисовала квадрат со стороной 10 см и соединила середины его соседних сторон, получился меньший. Чему равна его площадь? (А)10см в кв (В)20см в кв (С)25см в кв (D) 40см в кв (Е)50см в кв
Математика
Катти нарисовала квадрат со стороной 10 см и соединила середины его соседних сторон, получился меньший. Чему равна его площадь? (А)10см в кв (В)20см в кв (С)25см в кв (D) 40см в кв (Е)50см в кв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по углам квадрата получились прямоуг. тр-ки с катетами 5см; их гипотенуза - сторона меньшего квадрата а; а^2=5^2+5^2=50; а^2 - площадь искомого квадрата. Ответ: 50см^2
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