Катти нарисовала квадрат со стороной 10 см и соединила середины его соседних сторон, получился меньший. Чему равна его площадь? (А)10см в кв (В)20см в кв (С)25см в кв (D) 40см в кв (Е)50см в кв

Математика

Катти нарисовала квадрат со стороной 10 см и соединила середины его соседних сторон, получился меньший. Чему равна его площадь? (А)10см в кв (В)20см в кв (С)25см в кв (D) 40см в кв (Е)50см в кв

Автор: Гость