Казалось, конца не будет жизни юности и здоровью- подчеркнуть все члены предложен??я пожалуйста
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Казалось, конца не будет жизни юности и здоровью- подчеркнуть все члены предложен??я пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось(сказуемое), конца (дополнение) не будет ( сказуемое) жизни (доп.) юности (доп.) и здоровью(доп.)
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