Помогите пожалуйста(Стереометрия)
Математика
Помогите пожалуйста(Стереометрия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим за х расстояние M1N1 В треугольнике MM1N1 расстояние из треугольника NN1M1 MN1²+NN1²=MN² 196+x^2+49=441 x^2=441-196-49=196=14^2 x=14=M1N1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Выпишите сначала односоставные определенно личные, а потом двусоставные предлож??ния: 1)Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы 2)Про...
Русский язык