Выпишите сначала односоставные определенно личные, а потом двусоставные предлож??ния: 1)Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы 2)Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блеще...

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Выпишите сначала односоставные определенно личные, а потом двусоставные предлож??ния: 1)Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы 2)Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. 3)Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы\ 4) Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые! 5) Переведу часы, хоть знаю: будет гонка, заставлю их играть. 6) Смотрите на часы, взгляните ка в окно... 7) Хожу на охоту, пишу свои вирши 8) Ни почестей и ни богатства для дальних дорог не прошу, но маленький дворик арбатский с собой уношу, уношу. 9) Живописцы, окуните ваши кисти суету дворов арбатских и в зарю... 10) на фоне Пушкина Снимается семейство.
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1,3,4,5,6,7,8,9-односоставные определенно-личные 2,10-двусоставные
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