На чашах уравновешенных весов лежат два кубика. Одинаковыми ли есть плотности веществ, из которых сделаны кубики. А) да; Б) нет плотность кубика 1 меньше плотности кубика 2; В) ни плотность кубика 1 больше плотность кубика 2...

Физика
На чашах уравновешенных весов лежат два кубика. Одинаковыми ли есть плотности веществ, из которых сделаны кубики. А) да; Б) нет плотность кубика 1 меньше плотности кубика 2; В) ни плотность кубика 1 больше плотность кубика 2; Г) определить невозможно.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Ответ:г Т.к показания весов не указаны                           
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