Напишите описание Швамбрании ( из рассказа "Кандуит и Швамбрания) прямо из книги. Прошу помогите!

Гость: Гость:

Остров был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву "Ш" - заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: "Остров ни считается, это клякса ничаянно". Вокруг зуба простирался "Акиан". Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это "волны"... Затем на карте было изображено "морье", на котором одна стрелка указывала: "по тичению", а другая заявляла: "а так против". Был еще "пляж", вытянувшаяся стрункой река Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, "тот берег", пристань, горы и, наконец, "место, где земля закругляется".