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|х-1|=4 Помогите пожалуйста
Алгебра
|х-1|=4 Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/х-1/=4 х-1=4 х-1=-4 х=4+1 х=-4+1 х=5 х=-3 Ответ: 5, -3
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