Найдите область значений функции

Алгебра
Найдите область значений функции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- все числа, кроме 3
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