(х-1)(х^2+6х+9)=х^2+12+27 Помогите пж) распишите

Гость: Гость:

D=b^2-4ac,D=12^2-4*1*27=144-108=36,D>0. x1,2=(-b+корень из D)\2а. x1=(-12- корень из 36)\2*1=-9 x2=(-12+корень из 36)\2а=-3 Следовательно х1=-9,а х2=-3. Удачи!!!