(х-1)(х^2+6х+9)=х^2+12+27 Помогите пж) распишите

Алгебра
(х-1)(х^2+6х+9)=х^2+12+27 Помогите пж) распишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=b^2-4ac,D=12^2-4*1*27=144-108=36,D>0. x1,2=(-b+корень из D)\2а.           x1=(-12- корень из 36)\2*1=-9               x2=(-12+корень из 36)\2а=-3           Следовательно х1=-9,а х2=-3.        Удачи!!!
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