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(х-5037):29=458 как его решить ?
Математика
(х-5037):29=458 как его решить ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-5037=458*29 x-5037=13282 x=13282+5037 x=18319
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