Х•9=130+140, Х:8=200-120, 164-Х=720:9
Математика
Х•9=130+140, Х:8=200-120, 164-Х=720:9
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Двое всадников выехали одновременно навстречу друг другу из поселка Рябиновка и ??еревни Зеленый Дол. Первый всадник ехал до места встречи 5ч. со с...
Математика
6л.виноградного сока разлили в 2 банки поровну.из одной банки отлили 1л. сока.сколько литров сока осталось в этой банке. как составить условие этой...
История
Какие учебные заведения появились в России во 2 -ой половине 18 века? какое образование в них давалось?