Х/9-2=х-30/18 найдите корень уравнения
Алгебра
Х/9-2=х-30/18 найдите корень уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/9-2=х-30/18 приведем к общему знаменателю 18 2х-36=х-30 2х-х=-30+36 х=6. проверка: 6/9-2=6-30/18 -12/9=-24/18 -4/3=-4/3. ответ: 6.
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