Характеристика героев из рассказа Чехова Злой Мальчик

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Рассказ «Злой Мальчик» написан в 1883 году и относится к раннему творчеству Антона Павловича Чехова. Впервые читатели познакомились с ним со страниц сборника «Пестрые рассказы» (1886г.). Характеризуя в своих воспоминаниях "Пестрые рассказы", Короленко пишет, что вся книга "проникнута еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкала юмором, весельем, часто неподдельным остроумием и необыкновенной сжатостью и силой изображения". Композиция данного эпического произведения традиционна: в экспозиции мы узнаем о том, что главные действующие лица – молодые люди, причем говорящая фамилия «Лапкин» определяет кроткий характер героя рассказа. Портрет девушки дан в одной детали – «вздёрнутый носик». Также в экспозиции определено место действия – «чудное местечко» на берегу водоёма. Завязка рассказа начинается с объяснения в любви, сентиментальная сцена постоянно прерывает репликами, связанными с рыбной ловлей. И здесь Чехову приходится смешать не только стили, но и художественные направления – сентиментализм и реализм. Возникновение конфликта с младшим братом девушки предшествует умышленный повтор – «нечаянно», который лишь подчеркивает, что действие происходит намеренно, а не случайно. Далее динамично развивающиеся в течение лета события приводят к развязке – Лапкин делает предложение девушке. И риторическое восклицание автора: «О, какой был счастливый день!» - казалось бы, должно было привести к воссоединению юных сердец и всепрощению. Но кульминация рассказа, как всегда у Чехова, парадоксальна: герои не целуются на радостях, что родители дали согласие на свадьбу, а устраивают экзекуцию их маленькому мучителю. «А Коля плакал и умолял их…» И в развязке мы видим, что наивысшим блаженством для влюбленных было отнюдь не то, что они нашли свою половинку, а месть злому мальчику. И вот наконец мы можем определить проблему рассказа – отсутствие нравственного стержня у людей, которых во времена Чехова называли обывателями. Название рассказа готовит читателя к абсурдному осмыслению слова «злой», в духе чеховской ироничности и подтекста. Абсурдно несоответствие начала рассказа и его окончания: сначала влюбленные тайно целовались, а в конце рассказа еще с большей страстью таскали за уши маленького шантажиста. Так определилась тема рассказа – нелепая и безрассудная жизнь маленьких людей. Контрастным и убогим видится тихий «мирок» обывателей и нешуточные страсти, кипящие в этом уютном, но очень ограниченном мире, в который не проникают глобальные проблемы. В сущности, автор рассказа сам всегда мечтал жить в небольшом поместье со своей семьей, выращивать цветы и крыжовник, ловить в пруду рыбу. Почему же Чехов решил посмеяться над своими героями? Наверное, потому, что, когда мы ограничиваем свой мир от сложных социальных проблем, мы перестаем развиваться, и простые житейские ситуации приводят нас в тупик. Так объяснение в любви получилось каким-то неуклюжим: главное (предложение руки и сердца) смешалось со второстепенным (ловлей рыбы). Абсурдным в рассказе также является то, что молодых людей автор называет по имени-отчеству. Смешным кажется унижение жениха перед злым мальчиком.