Характеристика клевера горного

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Клевер горный Описание внешнего облика: Цветки: Соцветий обычно два на каждом стебле; головки эллиптические или яйцевидные, плотные, длиной до 2,5 см. Цветки длиной 7-9 мм, с белым венчиком, при отцветании буреющим. Листья: Листочки эллиптические, длиной до 6 см, с заметными жилками, утолщёнными к краям, остро и мелкозубчатые. Стебель: С прямостоячими крепкими стеблями, покрытыми густыми прижатыми волосками, придающими им серый оттенок. Корень: Со стержневым деревянистым корнем. Время цветения и плодоношения: Цветёт в июне; плоды созревают в июле. Продолжительность жизни: Многолетнее растение. Местообитание: Клевер горный растёт на суходольных лугах, в светлых сухих лесах, преимущественно сосновых, по опушкам, на луговых степях, среди кустарников. Распространенность: Распространён в Европе, кроме самых северных районов, в ряде регионов Азии. В России встречается почти повсеместно в европейской части, на Северном Кавказе, на юге Западной Сибири. Обыкновенное растение во всех среднероссийских областях. Дополнение: Размножается и распространяется семенами. Несмотря на то, что по питательности надземная часть этого вида не уступает другим клеверам, хозяйственное значение его ничтожно, так как он практически не поедается из-за жёсткости и опушённости листьев и стеблей.