Характеристика Тараса Бульбы План Портрет Черты Характера Что он ценил в жизне больше всего Отношение к семье Отношение к родине Моё отношение к Тарасу Бульбе
Литература
Характеристика Тараса Бульбы План Портрет Черты Характера Что он ценил в жизне больше всего Отношение к семье Отношение к родине Моё отношение к Тарасу Бульбе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас боевой мужчина .Родина для него самое важное в жизни . Странно было то что , в первый день когда приехали сыновья он начал драться с ними .Лично мне где то и нравится Тарас , но где то я сужу о нем плохо .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Английский язык