Характеристика Тараса Бульбы План Портрет Черты Характера Что он ценил в жизне больше всего Отношение к семье Отношение к родине Моё отношение к Тарасу Бульбе

Литература
Характеристика Тараса Бульбы План Портрет Черты Характера Что он ценил в жизне больше всего Отношение к семье Отношение к родине Моё отношение к Тарасу Бульбе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас боевой мужчина .Родина для него самое важное в жизни . Странно было то что , в первый день когда приехали сыновья он начал драться с ними .Лично мне где то и нравится Тарас , но где то я сужу о нем плохо .
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