Сколько гостей ждет бегемотик на свой день рождения если торт разрезан на 6 кусков , а свечей 5 ?

Математика

Сколько гостей ждет бегемотик на свой день рождения если торт разрезан на 6 кусков , а свечей 5 ?

Автор: Гость