Сколько гостей ждет бегемотик на свой день рождения если торт разрезан на 6 кусков , а свечей 5 ?
Математика
Сколько гостей ждет бегемотик на свой день рождения если торт разрезан на 6 кусков , а свечей 5 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 гостей, придут к бегимотику, так как 6 кусков торта, а 6м будет бигимотик
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