Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной копейки?

Алгебра
Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной копейки?
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