Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной копейки?
Алгебра
Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной копейки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На основе политической карты мира в атласе выпишите: 1) семь самых больших по территории стран мира 2) 11 стран мира с численностью населения свыше...
Русский язык
Слова названия предметов выписать в три столбика,м.р.,ж.р.,с.р.,поставив их в началь??ую форму( на дворе мороз,в поле волки,снег крыльцо,елки,в ком...