Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной копейки?

Алгебра

Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной копейки?

Автор: Гость