На основе политической карты мира в атласе выпишите: 1) семь самых больших по территории стран мира 2) 11 стран мира с численностью населения свыше 100 млн человек 3) примеры полуостровных и островных стран, стран-архипелагов 4...
География
На основе политической карты мира в атласе выпишите: 1) семь самых больших по территории стран мира 2) 11 стран мира с численностью населения свыше 100 млн человек 3) примеры полуостровных и островных стран, стран-архипелагов 4) примеры внутриконтинентальных стран
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Гость:
1) Р.Ф, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия 2) Китай, индия, США, Индонезия,Бразилия,Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Р.Ф, Япония, Мексика, Филиппины.
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