На основе политической карты мира в атласе выпишите: 1) семь самых больших по территории стран мира 2) 11 стран мира с численностью населения свыше 100 млн человек 3) примеры полуостровных и островных стран, стран-архипелагов 4...

География

На основе политической карты мира в атласе выпишите: 1) семь самых больших по территории стран мира 2) 11 стран мира с численностью населения свыше 100 млн человек 3) примеры полуостровных и островных стран, стран-архипелагов 4) примеры внутриконтинентальных стран

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