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1\x+1\y+1\z=43\90.Как решить это уравнение???
Математика
1\x+1\y+1\z=43\90.Как решить это уравнение???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4390=(15+18+10)90=1590+1890+1090=16+15+19
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