Слововосочетания с зависимым словом именем сущ , наречием, местоимением
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Слововосочетания с зависимым словом именем сущ , наречием, местоимением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ели рыбу (главное слово-глагол, зависимое -существительное) Скоро ушли (главное-глагол, зависимое-наречие) Наш папа (главное-существительное, зависимое - местоимение)
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