Какие особенности гладких мышц обусловливают их роль в организме человека?
Биология
Какие особенности гладких мышц обусловливают их роль в организме человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гладкая мускулатура человеческой воле не подвластна. гладкая мускулатура обеспечивает перистальтику в органах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Коля купил несколько одинаковых книжек для подшефного первого класса и заплатил 2р.89к.Сколько он купил книг если цена одной книги больше одной коп...
География
На основе политической карты мира в атласе выпишите: 1) семь самых больших по территории стран мира 2) 11 стран мира с численностью населения свыше...