Характеристика царевну из "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"
Литература
Характеристика царевну из "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была хорошей когда она была беременна когда его муда не было а когда сказали это ему т.е муду царю он сразу же возвратился домой и посморела на царевну .Царевна восхищение не снесла и к обедне умерла
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