Хелп, пипл, придумайте сложносочиненное предложение со словом федерация, использ??я союзы соединительного разряда
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Хелп, пипл, придумайте сложносочиненное предложение со словом федерация, использ??я союзы соединительного разряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "федерация" означает "союз", и члены федерации входят в этот союз не утрачивая самостоятельности
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