Химия ОРГАНИКА Задача на карбоновые кислоты

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Выделилось V(H2) = 1,792/22,4 = 0,08 моль значит, прореагировало 0,08 моль магния m( Mg )= 0,08*24 = 1,92 г m( Н2 )= 0,08*2 = 0,16 г в растворе по 5 г кислот n(HCl) = 5/36,5= 0,137 моль n(CH3COOH) = 5/60= 0,083 моль сначала прореагирует вся соляная кислота 2HCl + Mg = MgCl2 + H2 израсходуется 0,137/2= 0,0685 моль Mg останется 0,08-0,0685= 0,0115 моль Mg 2CH3COOH + Mg = (CH3COO)2Mg + H2 значит в растворе будет 0,0685 моль MgCl2 и 0,0115 моль (CH3COO)2Mg m MgCl2 = 0,0685*95= 6,5075 г m (H3COO)2Mg = 0,0115*142= 1,633 г m р-ра = 100 + 1,92 - 0,16 = 101,76 г w(MgCl2 )= 6,5075/101,76 = 0,064 или 6,4 % w((H3COO)2Mg )= 1,633/101,76 = 0,016 или 1,6 %