Хочу вас научить умножать на 11 на пример 42×11=462 объясню нужно 4+2=6 и вставить отве?? между десятками и единицами и получается ответ у меня это 462 не верете проверте на калькуляторе зарание спасибо за внимание
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Хочу вас научить умножать на 11 на пример 42×11=462 объясню нужно 4+2=6 и вставить отве?? между десятками и единицами и получается ответ у меня это 462 не верете проверте на калькуляторе зарание спасибо за внимание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
422*11=4642 вот что получиться
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