Хочу вас научить умножать на 11 на пример 42×11=462 объясню нужно 4+2=6 и вставить отве?? между десятками и единицами и получается ответ у меня это 462 не верете проверте на калькуляторе зарание спасибо за внимание

Русский язык
Хочу вас научить умножать на 11 на пример 42×11=462 объясню нужно 4+2=6 и вставить отве?? между десятками и единицами и получается ответ у меня это 462 не верете проверте на калькуляторе зарание спасибо за внимание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
422*11=4642 вот что получиться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что мешало ост-индийской компании проводить более гибкую политику в Индии и таким образом укрепить своё влияние?!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!!!!!! Сделать нужно срочно!!!!! Номер 4, 5, 10!!!!!! Пожалуйста!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, нужно вставить слова
Ответить
Русский язык
Переведите плиз тевирп кто угадал сердечко это посто так
Ответить
Музыка
Названия композиторских песен
Ответить