Хористы стоят на сцене в 3 ряда по 7 человек ,а перед ними -дирижер . Сколько всего человека на сцене

Математика

Хористы стоят на сцене в 3 ряда по 7 человек ,а перед ними -дирижер . Сколько всего человека на сцене

Автор: Гость