На полив 3 грядок ушло 122 литра воды. на вторую грядку израсходовали на 18 литров воды больше, Чем на первую, но в 2 раза меньше, Чем на третью. сколько литров воды израсходовали на каждую грядку?

Математика

На полив 3 грядок ушло 122 литра воды. на вторую грядку израсходовали на 18 литров воды больше, Чем на первую, но в 2 раза меньше, Чем на третью. сколько литров воды израсходовали на каждую грядку?

Автор: Гость