На полив 3 грядок ушло 122 литра воды. на вторую грядку израсходовали на 18 литров воды больше, Чем на первую, но в 2 раза меньше, Чем на третью. сколько литров воды израсходовали на каждую грядку?
Математика
На полив 3 грядок ушло 122 литра воды. на вторую грядку израсходовали на 18 литров воды больше, Чем на первую, но в 2 раза меньше, Чем на третью. сколько литров воды израсходовали на каждую грядку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ - на третью - меньше всех - обозначим через Х РЕШЕНИЕ 1) Х + 2*Х+(2*Х-18) = 122 2) 5*Х = 122 + 18 = 140 3) 140: 5 = 28 - третья грядка - ОТВЕТ 4) 2*28 = 56 - вторая грядка - ОТВЕТ 5) 56 -18 = 38 - первая грядка - ОТВЕТ Проверка 28+56+38 = 122 - правильно
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