У Олега a рублей. он купил b тетрадей по 4 рубля . Сколько денег у него осталось. Как решать это задание..

Математика

У Олега a рублей. он купил b тетрадей по 4 рубля . Сколько денег у него осталось. Как решать это задание..

Автор: Гость