У Олега a рублей. он купил b тетрадей по 4 рубля . Сколько денег у него осталось. Как решать это задание..
Математика
У Олега a рублей. он купил b тетрадей по 4 рубля . Сколько денег у него осталось. Как решать это задание..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-(b*4). Это очень легко
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