Сочинение на тему Каким должен быть настоящий друг?

Гость: Гость:

Настоящий друг это человек понимающий тебя с полуслова,делящийся с тобой всем что только можно,возможно чувствуйщий тебя как себя тоесть в любую новость-удачу или не удачу он себя будет чувствовать себя также как и ты. Эту тему развивать очень долго пишы примеры своего друга.