Сочинение на тему Каким должен быть настоящий друг?
Русский язык
Сочинение на тему Каким должен быть настоящий друг?
Ответ(ы):
Гость:
Настоящий друг это человек понимающий тебя с полуслова,делящийся с тобой всем что только можно,возможно чувствуйщий тебя как себя тоесть в любую новость-удачу или не удачу он себя будет чувствовать себя также как и ты. Эту тему развивать очень долго пишы примеры своего друга.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Математика
Точка А расположена на расстоянии 2 см от линии пересечения двух перпендикулярных площадей. Найдите расстояние от точки А до одной из этих плоскост...
Математика