Сочинение на тему Каким должен быть настоящий друг?

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Сочинение на тему Каким должен быть настоящий друг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Настоящий друг это человек понимающий тебя с полуслова,делящийся с тобой всем что только можно,возможно чувствуйщий тебя как себя тоесть в любую новость-удачу или не удачу он себя будет чувствовать себя также как и ты. Эту тему развивать очень долго пишы примеры своего друга.
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