Решите пожалуйста уравнение x+x-4+x+3=71

Математика
Решите пожалуйста уравнение x+x-4+x+3=71
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x-4+x+3=71; 3х=71+1; Х=72:3; Х=24
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