Пересказ christopher columbus

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Пересказ christopher columbus
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первооткрывателем Америки Колумба можно назвать с оговорками, ведь ещё вСредние века на территории Северной Америки бывали европейцы в лице исландских викингов (см. Винланд). Поскольку за пределами Скандинавии сведений об этих походах не было, именно экспедиции Колумба впервые сделали сведения о землях на западе всеобщим достоянием и положили началоколонизации Америки европейцами.
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