Составить план к рассказу русский лес

Гость: Гость:

1)Я с нетерпением поджидал лета. . 2)Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок... с грудой парусиновых курточек и штанишек. 3)... важным ― признаком весны-лета было: Маляр приходил выставлять рамы: ― «впущать весну» , ― и наводить ремонт. 4)пел.. . про темный лес... казался мне очень страшным. 5) Маляр... завалился спать на крыше. 6)Васька от нечего-делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. 7)Васька... выкрасил маляру пятки.. . 8) Васька... затянул под самым маляровым ухом песенку. 9)Маляр.. . повернулся набок и выкрасился. 10)Маляр оттрепал Ваську.... но сделался нашим другом. 11)Он пропел нам песенку ...про «темную ноченьку, осеннюю» , и про «березыньку» и еще ― про «поле чистое» . 12)...на ранней моей поре, ― впервые, может быть, ― почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его и ласку, и раздолье.