Как называется величина Am(по физически),её еденица измерения и определени.Кто пер??ый ответит правельно ставлю лучший ответ!!
Физика
Как называется величина Am(по физически),её еденица измерения и определени.Кто пер??ый ответит правельно ставлю лучший ответ!!
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Гость:
Ампер? ибо Ампер-час, ёмкость
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