Используешь ли ты разные виды рассуждение на других уроков по наблюдаешь собери примеры
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Используешь ли ты разные виды рассуждение на других уроков по наблюдаешь собери примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет примеров нет нет Да нет у меня никаких примеров вообще задолбали сухостой тишина Блин мне еще 22 секунду ждать выхода 28 секунды 20 32
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