Я вчуся говорити по українськи ласка перевірте текст У мене є сестра. її звуть Оле??а, вона любить грати з ляльками. Їй 6 років. Вона хоче стати артистом. Заздалегідь дякую!!!

Українська мова
Я вчуся говорити по українськи ласка перевірте текст У мене є сестра. її звуть Оле??а, вона любить грати з ляльками. Їй 6 років. Вона хоче стати артистом. Заздалегідь дякую!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замість грати з ляльками,буде правильніше сказати бавиться ляльками або грається з ляльками
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