Я вчуся говорити по українськи ласка перевірте текст У мене є сестра. її звуть Оле??а, вона любить грати з ляльками. Їй 6 років. Вона хоче стати артистом. Заздалегідь дякую!!!

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Я вчуся говорити по українськи ласка перевірте текст У мене є сестра. її звуть Оле??а, вона любить грати з ляльками. Їй 6 років. Вона хоче стати артистом. Заздалегідь дякую!!!

Автор: Гость