Я вчуся говорити по українськи ласка перевірте текст У мене є сестра. її звуть Оле??а, вона любить грати з ляльками. Їй 6 років. Вона хоче стати артистом. Заздалегідь дякую!!!
Українська мова
Я вчуся говорити по українськи ласка перевірте текст У мене є сестра. її звуть Оле??а, вона любить грати з ляльками. Їй 6 років. Вона хоче стати артистом. Заздалегідь дякую!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замість грати з ляльками,буде правильніше сказати бавиться ляльками або грається з ляльками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Геометрия
Химия
Решите пожалуйста , очень срочно , 35 баллов : 1)Ca(OH)2+HCl 2)LiOH+HCl 3)NаOH+HCl 4)Fe9OH)3+HCl 5)NaOH+CO 6)NaOH+H2SO4 7)NAOH+CUCL
Русский язык