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Какое прилагательное можно придумать к ГИБДД
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Какое прилагательное можно придумать к ГИБДД
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Добросовестное, справедливое, честное
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