Какое множество точек координатной плоскости задается условием: x^2+y^2 1

Алгебра
Какое множество точек координатной плоскости задается условием: x^2+y^2 1
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Гость:
Всё,что лежит внутри окружности,а также на ней,удовлетворяет данному условию:
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