Какое множество точек координатной плоскости задается условием: x^2+y^2 1
Алгебра
Какое множество точек координатной плоскости задается условием: x^2+y^2 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё,что лежит внутри окружности,а также на ней,удовлетворяет данному условию:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Физика
Английский язык
Work in pairs. Make up a dialogue "In the shop". Tiny would like to buy clothes: - for his birthday party. - for a picnic. помогит?? сд...
Русский язык
Реши орфографические и пунктуационные задачи найди в 3 части текста предложение с однородными членами предложения .Вставь недостающие буквы и запят...